Porto di Genova, prorogata per tre mesi la concessione al gruppo Spinelli. Fit-Cisl: "Boccata d’ossigeno"

La commissione consultiva dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso questa mattina parere favorevole alla proroga della concessione al gruppo Spinelli, attualmente operante nel porto di Genova. La proroga, valida fino al 30 settembre 2025, rappresenta un passo importante nel percorso verso una soluzione definitiva per il futuro delle attività del gruppo all’interno dello scalo genovese.

La decisione arriva in un momento cruciale, in cui le incertezze sul rinnovo della concessione avevano generato forte preoccupazione tra i lavoratori e le sigle sindacali. A esprimere un cauto sollievo è Mauro Scognamillo, segretario generale della Fit-Cisl Liguria, che commenta: "È un passaggio importante ma non risolutivo. Questi tre mesi devono servire per individuare una soluzione definitiva che offra certezze e garanzie ai lavoratori, attualmente in forte apprensione per il proprio futuro dopo il 1° ottobre".

Secondo il sindacato, la proroga rappresenta una "boccata d’ossigeno", ma l’obiettivo resta quello di garantire la continuità operativa e soprattutto la tutela occupazionale per le centinaia di dipendenti coinvolti. "Non possiamo permetterci di trasformare questi mesi in un’agonia — avverte Scognamillo — serve una soluzione strutturale che salvaguardi l’occupazione e dia stabilità al comparto portuale."

Il gruppo Spinelli, attivo nel settore della logistica e terminalistica, rappresenta una delle principali realtà operative del porto di Genova. La questione della sua concessione è diventata centrale nel dibattito sul futuro dell’organizzazione delle attività portuali, con implicazioni significative anche per l’intero indotto economico e lavorativo dell’area.

