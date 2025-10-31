Porto di Genova, concessione prorogata a Ente Bacini fino al 2029

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato la proroga della concessione a Ente Bacini fino al 31 dicembre 2029. La decisione estende di quattro anni la scadenza attuale, prevista per la fine del 2025, e consente di coordinare la gestione dei cinque bacini di carenaggio del porto di Genova con il calendario dei lavori pubblici programmati sui bacini n. 4 e n. 5.

Gli uffici dell’AdSP hanno ritenuto che una concessione a breve termine, della durata triennale, fosse la soluzione più efficace per accompagnare la fase di cantiere e preparare la successiva riorganizzazione del comparto della cantieristica.

Non è stata invece accolta la proposta alternativa di Amico & Co, che aveva chiesto la gestione esclusiva del bacino n. 1 per un periodo di 25 anni.

In una nota ufficiale, l’Autorità portuale ha spiegato che la scelta di mantenere una gestione unitaria tramite Ente Bacini garantisce la continuità del servizio pubblico, la coerenza con gli interventi infrastrutturali in corso e riduce il rischio di frammentazioni operative.

La proposta di Amico & Co, pur riconosciuta come “di valore industriale”, è stata considerata non rispondente alle attuali esigenze di interesse pubblico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.