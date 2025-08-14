Porto di Fiume: Denis Vukorepa confermato alla guida per un nuovo mandato

In un contesto di crescita significativa per il porto di Fiume (Rijeka), l’Autorità portuale croata ha rinnovato la fiducia a Denis Vukorepa, riconfermandolo direttore per i prossimi quattro anni. La nuova nomina, formalizzata durante la riunione del Consiglio di Amministrazione il 6 agosto, entrerà ufficialmente in vigore l’8 settembre 2025.

Quella di Vukorepa è una figura ormai ben nota, non solo tra gli addetti ai lavori: si tratta infatti del terzo mandato consecutivo alla guida dello scalo, a testimonianza di un percorso dirigenziale coerente e apprezzato. Il suo incarico, come stabilito dalla normativa croata relativa ai porti marittimi e al demanio costiero, è stato affidato tramite procedura di concorso pubblico.

Durante i suoi precedenti mandati, Vukorepa ha promosso investimenti infrastrutturali significativi, puntando su interventi come il rinnovamento di magazzini, l’installazione di nuove gru e l’ammodernamento delle banchine. Fondamentale anche il suo impegno nel rafforzare i partenariati strategici, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del porto di Fiume nel panorama logistico internazionale.

