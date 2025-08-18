Porto di Ancona, al via il bando per demolire i capannoni ex-Tubimar distrutti dall’incendio del 2020



Un nuovo passo verso la riqualificazione dell’area ex-Tubimar del porto di Ancona: è stato pubblicato il bando di gara per la demolizione dei capannoni danneggiati dal rogo del 16 settembre 2020.

Importo – La gara, con base d’asta di circa 730mila euro, prevede l’assegnazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sul rapporto qualità-prezzo. Le domande dovranno essere presentate entro il 2 ottobre.

Superficie – L’area interessata dall’intervento copre 15.260 metri quadri. Oltre alla demolizione, è prevista la valorizzazione dei materiali metallici recuperabili, con un’attenzione al riuso e al riciclo.

Tempi – Una volta aggiudicati i lavori, la durata stimata sarà di circa quattro mesi e mezzo, al termine dei quali l’area sarà liberata dai ruderi dell’incendio.

Prospettive – L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha già stabilito che gli spazi bonificati saranno messi a bando per ospitare attività legate alla cantieristica degli yacht, settore in forte crescita nello scalo dorico.

Dichiarazione – “Il bando che indiciamo oggi costituisce l’intervento più atteso per la piena funzionalità dell’area ex-Tubimar – ha dichiarato Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità – perché consentirà di fare tabula rasa dei ruderi del grave incendio di 5 anni fa e rendere di nuovo produttivi questi spazi, a servizio del cluster della nautica di lusso”.

