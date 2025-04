Porto Canale di Cagliari, incontro tra Regione e sindacati: “Subito una strategia per il rilancio e la tutela dei lavoratori”

Tutela dei lavoratori, concessione in scadenza e impatto delle nuove normative europee sul trasporto marittimo: questi i temi al centro del confronto tra la Regione Sardegna e i sindacati sul futuro del Porto Canale di Cagliari.

Vertenza Porto – L’assessore all’Industria Emanuele Cani e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca hanno incontrato i rappresentanti sindacali per affrontare le criticità legate alla ripresa dell’attività del terminal container. Tra i punti chiave, la necessità di una nuova concessione per la banchina principale, in scadenza a giugno, e un piano occupazionale adeguato.

Lavoro e diritti – “La priorità resta la tutela dei lavoratori che si trovano in una situazione di precarietà”, ha sottolineato Cani. “Vogliamo costruire una strategia concreta, condivisa con tutti i soggetti coinvolti”.

Emergenza ETS – Tra le preoccupazioni, anche l’entrata in vigore della tassa ETS sulle emissioni nel trasporto marittimo, che rischia di penalizzare pesantemente la Sardegna. “Questa misura impatta in modo sproporzionato su un’isola che esporta tutto via mare. Servono misure tampone nel breve e una visione strategica di lungo periodo”, ha detto Manca.

Prossimi passi – Una seconda riunione sarà convocata a breve per definire una linea comune, anche in vista del nuovo assetto dell’Autorità Portuale. “È il momento giusto per aprire un confronto e farci trovare pronti”, ha aggiunto Cani.

