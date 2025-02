Porti, Rixi: "Da marzo via alle nomine. Dazi non spaventano"

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha annunciato che a partire da marzo si porrà mano alle nomine dei presidenti degli enti portuali in Italia, dopo un giro di consultazioni con le autorità competenti. Durante un incontro alla Spezia, Rixi ha evidenziato l’importanza di scelte consapevoli, soprattutto per porti strategici come quello spezzino, e ha ribadito che i dazi annunciati dagli Stati Uniti non spaventano il governo italiano. Il viceministro ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del Piano Mattei e del corridoio Imec per il futuro economico del Paese.

Nomine porti - Edoardo Rixi ha chiarito che le nomine dei presidenti degli enti portuali italiani non avverranno prima di marzo. “Voglio evitare fughe in avanti”, ha spiegato, facendo riferimento all’importanza di completare un giro di consultazioni con tutte le autorità competenti per evitare decisioni premature. Le prime nomine interesseranno i porti dove ci sono già accordi, con l’obiettivo di rispettare un processo trasparente e condiviso. “Mi piacerebbe trovare presidenti votati dall’intero arco costituzionale”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di evitare contrapposizioni.

Porto della Spezia - Rixi ha sottolineato il ruolo strategico del porto della Spezia, definendolo un punto chiave per l’economia italiana. Durante la visita al porto, il viceministro ha discusso l’avanzamento dei lavori per l’elettrificazione della banchina di Molo Garibaldi, un progetto importante per rendere il porto più sostenibile e competitivo. “La Spezia è un porto delicato, e dobbiamo procedere con molta consapevolezza”, ha affermato Rixi, ricordando che la gestione del porto è attualmente in mano a una commissaria, dopo le dimissioni dell’ex presidente.

Commissariamento - La situazione di commissariamento dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, che comprende i porti della Spezia e di Marina di Carrara, è stata descritta dal viceministro come una circostanza non voluta dal governo. L’ex presidente ha infatti deciso di dimettersi per intraprendere un’altra carriera, e il governo ha nominato una commissaria, la segretaria generale, per gestire la transizione. Questo commissariamento non impedisce però il proseguimento degli investimenti nel porto della Spezia, un nodo cruciale per il traffico marittimo italiano.

Dazi - Rixi ha anche affrontato il tema dei dazi annunciati dall’amministrazione Trump, che avevano suscitato preoccupazioni in diverse categorie economiche. Tuttavia, il viceministro ha dichiarato: “I dazi non mi spaventano. Mi spaventa la staticità del nostro continente.” Rixi ha poi aggiunto che l’Italia deve tornare a dialogare con il mondo, puntando a una politica commerciale che superi i confini ristretti tra Stati Uniti e Cina. In particolare, ha posto l’accento sul Piano Mattei e sul corridoio Imec, due progetti che potrebbero offrire nuove opportunità economiche per l'Italia, aumentando i traffici in territori ancora poco sfruttati.

Piano Mattei e Imec - Secondo Rixi, il Piano Mattei, che mira a rafforzare le relazioni commerciali tra l’Italia e i paesi del Mediterraneo e dell’Africa, rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro. Anche il corridoio Imec, un’iniziativa per rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Asia, è stato descritto come un’opportunità da valorizzare. “L'Italia è centrale nel Mediterraneo e potrebbe esserlo ancora di più se saprà sfruttare la sua posizione geografica e la propria capacità commerciale”, ha affermato il viceministro, invitando a un lavoro di squadra a livello nazionale. Conclusioni - In conclusione, Rixi ha ribadito l’importanza di lavorare insieme come Paese per affrontare le sfide economiche globali, evitando visioni frammentarie e promuovendo una strategia commerciale unitaria. Le nomine nei porti italiani e le iniziative strategiche come il Piano Mattei e l’Imec rappresentano passaggi cruciali per il futuro economico dell’Italia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.