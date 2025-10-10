Porti, Psa miglior investitore singaporiano in Italia

La Camera di commercio italiana a Singapore ha conferito a Psa International il titolo di “Miglior investitore di Singapore in Italia” per il 2025, riconoscendo il ruolo strategico del gruppo nel comparto portuale e logistico del nostro Paese.

Attraverso Psa Italy, l’azienda gestisce tre terminal cruciali per il commercio estero italiano: Psa Venice-Vecon (Venezia), Psa Sech e Psa Genova Pra’ (Genova), che insieme movimentano circa il 25% del traffico import-export nazionale.

“L’Italia ha un ruolo centrale nel nostro network globale – ha dichiarato Vincent Ng, CEO regionale per Europa, Mediterraneo e Medio Oriente –. A partire dagli investimenti avviati nel 1998 a Genova e Venezia, abbiamo costruito partnership solide e filiere resilienti che connettono l’Italia al resto del mondo.”

