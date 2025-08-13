Porti di Genova e Savona: Danilo Guida verso la nomina a segretario generale

Danilo Guida è il nome più accreditato per la carica di segretario generale dei porti di Genova e Savona, la principale Autorità portuale italiana. Avvocato esperto in diritto marittimo, lavora nello studio Riccomagno di Genova.

Nato a Bari 62 anni fa e laureato a Genova, ha alle spalle esperienze come magistrato onorario, docente e consulente per trasporti e logistica, oltre a ruoli nella F.A.I. e nel comitato degli autotrasportatori.

