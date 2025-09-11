Pontenure punta sulla mobilità green: un’auto elettrica per i servizi sociali grazie agli incentivi regional

Un altro passo verso la sostenibilità per il Comune di Pontenure, che arricchisce il proprio parco mezzi con una nuova auto elettrica destinata ai servizi sociali. Si tratta di una Opel Corsa a zero emissioni, acquistata grazie agli incentivi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per favorire la mobilità ecologica nella pubblica amministrazione.

Il nuovo veicolo, con un’autonomia di circa 350 chilometri, verrà utilizzato in particolare per il trasporto di persone anziane e con disabilità verso centri di socializzazione, riabilitazione e strutture sanitarie, migliorando l'efficienza e la sostenibilità degli spostamenti quotidiani.

