Pontedecimo: una via per Luigi Ghiglione, storico patron del Giro dell'Appennino

Luigi "Luigin" Ghiglione, storico patron del Giro dell'Appennino che guidò per 47 anni e a lungo presidente della US Pontedecimo, verrà onorato con l'intitolazione di una via nella "sua" Pontedecimo. Lo ha deliberato il V Municipio Valpolcevera presieduto da Federico Romeom che tiene a ringraziare la famiglia Ghiglione e il consigliere comunale Alessio Bevilacqua. La targa stradale recherà l'iscrizione "Via Luigi Ghiglione - presidente US Pontedecimo - Promotore del Giro dell'Appennino". Il sito prescelto è il tratto stradale tra Via Vittorio Poggi e Ponte Dellepiane.

In gioventù, Ghiglione fu ottimo ciclista, capace - informa il nipote Fulvio Rapetti, proprietario della foto gentilmente concessa - di scalare i Giovi dal dazio in 25 minuti e la Bocchetta in 27 minuti, su strade sterrate, in sella a una bici dal peso di 13,5 kg, rapporto 46 x 19.

Nato a Pontedecimo il 7 novembre 1902 e ivi scomparso il 20 aprile 1986, Ghiglione è già onorato da una targa commemorativa in cima proprio alla Bocchetta, accanto al suo amico e idolo Fausto Coppi. Fu nella vita civile oppositore del nazifascismo e nell'attività sportiva artefice dell'"ultima corsa in bianco e nero", oltre che di altre attività di promozione del ciclismo e della sicurezza stradale.