Pontedecimo: sangue nel centro della delegazione, polemiche per la percezione d'insicurezza

Si è sempre considerata un'isola felice rispetto a episodi di violenza o microcriminalità. E' il caso di Pontedecimo, ultima delegazione a nord del Comune di Genova confinante con i comuni di Campomorone, Ceranesi e Mignanego attraverso la borgata di Rimessa.

Nelle ultime ore, però, un'aggressione, che ha portato al ricovero d'urgenza un ragazzo di 27 anni, ha riaperto la questione sicurezza: "Chiediamo più attenzione, spesso ci sentiamo abbandonati. Abbiamo più volte denunciato le nostre apprensioni, inascoltati" dicono parte dei commercianti di Pontedecimo.

Le forze dell'ordine stanno valutando le cause dell'accaduto ricostruendo la situazione con alcuni testimoni. All'orgine del fatto- violenza con cocci di bottiglia - probabilmente un tentativo di rapina. Il giovane ferito non sarebbe in pericolo di vita. I primi interventi di soccorso da parte di Croce Verde Pontedecimo e Croce d'Oro Manesseno.

