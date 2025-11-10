Pontedecimo, giovedì in Fratellanza la presentazione di Donatella Alfonso: "Quando gli alberi parlano"

All'interno della rassegna Polcevera Noir, nuovo appuntamento in programma per giovedì 13 novembre presso la Fratellanza di Pontedecimo. In via Isocorte sarà presente Donatella Alfonso con la presentazione del libro "Quando gli alberi parlano". A dialogare con lei dalle 18 saranno Bruno Morchio, Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso.

Quando gli alberi parlano in un piccolo paese dell’entroterra ligure di confine, nel periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale, Antonia, tra le ombre della vergogna e il peso di una storia che sembra già scritta, impara presto che il silenzio può essere una condanna. Nella bottega di famiglia, tra ristrettezze, pochi sorrisi e voci che sussurrano, scorre la vita di un borgo sospeso tra la paura e la speranza, tra il rischio della collaborazione e l’impeto della Resistenza. Giovane donna dallo sguardo enigmatico, Antonia è testimone e protagonista di un intreccio di sentimenti e scelte difficili: la fiducia incerta nei partigiani, il fascino ambiguo di un ufficiale tedesco che sembra voler tradire il proprio ruolo. In un tempo in cui le alleanze si confondono e la guerra stravolge ogni certezza, deve capire di chi fidarsi e quale futuro desiderare per sé. Anche nel momento più tragico.

Donatella Alfonso costruisce un romanzo intenso, fatto di silenzi eloquenti e dialoghi sospesi, in cui la storia collettiva si intreccia con quella privata, e ogni scelta diventa un nodo capace di cambiare il destino. Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici, che lascia il segno.

