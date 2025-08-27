Ponte Morandi, Rixi: Firmato Dpcm, piena attuazione legge per vittime

È stato firmato il Dpcm che rende pienamente attuativa la legge a favore delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo ha annunciato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, sottolineando come l’atto rappresenti la concretizzazione di un impegno preso dal Governo con i familiari e con la città di Genova.

Legge attuata – Con il nuovo decreto, la normativa approvata nei mesi scorsi trova piena applicazione, garantendo il riconoscimento e le misure previste per i parenti delle 43 persone che persero la vita nel disastro del 14 agosto 2018.

Dichiarazioni – “Il Governo mantiene sempre le promesse. Con il Dpcm firmato in queste ore, abbiamo dato piena attuazione alla legge in favore delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Un impegno preso con i familiari e con la città di Genova che oggi diventa realtà”, ha dichiarato Rixi.

Responsabilità – Il viceministro ha sottolineato come il provvedimento rappresenti “un atto di giustizia e di responsabilità che conferma la serietà con cui questo Governo affronta le proprie parole e i propri doveri verso i cittadini”.





