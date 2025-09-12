Polonia: Solaris consegnerà 30 autobus elettrici alla città di Danzica

I rappresentanti di Solaris Bus & Coach e del Comune di Danzica hanno firmato un contratto per la fornitura di 30 autobus elettrici. L’ordine include 18 unità di veicoli da 12 metri e 12 autobus elettrici articolati Solaris Urbino 18. La flotta a zero emissioni sarà gestita da Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

In base all’accordo, gli autobus saranno consegnati a Danzica entro settembre del prossimo anno. I modelli elettrici Solaris Urbino 12 ordinati da ZTM Gdańsk saranno dotati di batterie da 600 kWh, mentre le versioni articolate saranno dotate di sistemi di accumulo di energia con una capacità fino a 800 kWh. Questo livello di capacità garantirà un’elevata operatività con una singola ricarica, che verrà effettuata tramite un connettore plug-in. Ogni veicolo sarà dotato di due prese di ricarica: una situata sopra il passaruota anteriore destro e l’altra sul lato sinistro dell’autobus. Questa soluzione faciliterà la manutenzione quotidiana e la ricarica in deposito.

Gli autobus elettrici Solaris Urbino destinati a Danzica sono gli ultimi modelli del portfolio del produttore e sono dotati di un sistema di propulsione modulare che consente il posizionamento dei componenti di propulsione sul tetto, eliminando la necessità della tradizionale torre motore. Questa soluzione ottimizza lo spazio passeggeri e ne aumenta la capacità. I ​​modelli da 12 metri trasporteranno fino a 70 passeggeri, mentre le versioni articolate ne ospiteranno fino a 107.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.