Polonia, maxi finanziamento BEI da 450 milioni per modernizzare linea ferroviaria strategica a sud

La Banca europea per gli investimenti ha concesso un finanziamento di quasi 2 miliardi di zloty a PKP Polskie Linie Kolejowe SA per la modernizzazione di 120 chilometri della tratta ferroviaria Skarżysko-Kamienna–Kielce–Kozłów, uno dei collegamenti più importanti della Polonia meridionale. L’intervento mira a potenziare la mobilità regionale e il trasporto merci, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo agli obiettivi climatici dell’Unione europea.

Trasporto ferroviario – Il finanziamento, pari a circa 450 milioni di euro, rientra in un piano più ampio della BEI volto a promuovere una rete di trasporti a basse emissioni in tutta Europa. In particolare, la tratta oggetto dell’intervento è la principale dorsale ferroviaria del Voivodato di Santacroce, regione strategica per la logistica del sud del Paese. I lavori prevedono la ricostruzione completa di binari, banchine, sistemi di trazione e controllo, oltre alla realizzazione di nuovi viadotti e sottopassaggi.

Investimenti BEI – “Lo sviluppo di una moderna rete di trasporto è una delle principali direzioni di investimento della BEI in Polonia”, ha dichiarato la vicepresidente della Banca, Teresa Czerwinska, ricordando che dal 1990 sono stati stanziati oltre 35 miliardi di euro nel Paese. “Quest’ultimo accordo migliorerà i collegamenti passeggeri e il trasporto merci nella Polonia meridionale, e ci aspettiamo ulteriori sviluppi nella nostra cooperazione a breve”.

Obiettivi ambientali – Il progetto contribuirà anche alla transizione ecologica della regione, favorendo un trasporto più sostenibile e integrato. L’ammodernamento della linea permetterà una maggiore velocità dei treni e un accesso più ampio alle ferrovie per le comunità locali. Questo si tradurrà in benefici sia in termini di sicurezza che di capacità, soprattutto per il traffico merci.

Partnership consolidate – BEI e PKP PLK vantano una lunga collaborazione nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Finora, i finanziamenti concessi alla società ferroviaria polacca superano i 4,6 miliardi di euro, in oltre venti accordi. Recentemente, il gruppo ha anche ricevuto sostegni per la modernizzazione dei sistemi di alimentazione elettrica, e sono già previsti nuovi progetti per un valore di altri 1,3 miliardi di euro.

Settore in crescita – “Continuiamo a rafforzare l’economia polacca attraverso nuovi investimenti multimiliardari nel settore ferroviario”, ha dichiarato Małgorzata Kuczewska-Łaska, membro del Consiglio di Amministrazione di PLK SA. “Utilizziamo attivamente fonti di finanziamento esterne, come dimostra l’accordo odierno con la BEI. Recentemente, PLK SA ha lanciato gare d’appalto per un valore di quasi 30 miliardi di zloty”.

Contesto nazionale – Nel 2024, il Gruppo BEI ha già stanziato oltre 1,3 miliardi di euro per investimenti nei trasporti in Polonia, una cifra che rappresenta più del 20% dei finanziamenti totali concessi nel Paese nello stesso anno. L’attenzione della BEI verso le infrastrutture ferroviarie si inserisce in una strategia più ampia di coesione territoriale e di sviluppo sostenibile a livello europeo.

