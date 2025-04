Polizia di Stato in campo contro le truffe, tutte le strategie per non farsi ingannare

Una complessa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita a truffe seriali ai danni di persone anziane. Con il supporto delle Squadre Mobili di numerose province italiane, sono stati eseguiti 77 provvedimenti nella sola giornata di oggi, che si sommano a 75 arresti in flagranza già effettuati durante le indagini. Complessivamente, il numero delle misure restrittive è salito a 152.

Refurtiva sequestrata – Durante gli interventi sono stati sequestrati gioielli e denaro contante per un valore stimato di oltre 1 milione e 700 mila euro, dimostrando la forte redditività dell’attività illecita. I cosiddetti “trasfertisti” utilizzavano appartamenti in affitto temporaneo in diverse città italiane per spostarsi e colpire nuove vittime, organizzando vere e proprie spedizioni truffaldine.

Modalità operative – I truffatori si presentavano come carabinieri o poliziotti, raccontando alle vittime che un loro parente aveva causato un incidente e che serviva un’immediata somma di denaro per evitare conseguenze giudiziarie. Una volta ottenuta la fiducia dell’anziano, entrava in azione il trasfertista, che ritirava personalmente contanti o oggetti preziosi, documentando la consegna con una foto da inviare alla centrale operativa.

I criminali spesso si presentavano in modo curato, con abiti professionali o divise per accreditarsi e ottenere la fiducia delle vittime.

Obiettivi fragili – L’organizzazione puntava alle persone più vulnerabili: la fascia d’età maggiormente colpita è quella sopra gli 80 anni. I truffatori sfruttavano abilità comunicative e manipolative per ottenere informazioni sensibili in pochi secondi. In molti casi le vittime non si accorgevano nemmeno di aver fornito loro stessi il nome del parente coinvolto.

Appello alla cittadinanza – La Polizia rinnova l’invito alla massima prudenza, raccomandando di non fidarsi di sconosciuti che chiedono denaro o beni preziosi, anche se si qualificano come rappresentanti di enti ufficiali. “Chiamate subito il 112” è il messaggio chiave lanciato dalle forze dell’ordine, che esortano anche a sporgere denuncia, elemento fondamentale per identificare i responsabili.

Segnali d’allarme – I cittadini sono invitati a diffidare da chi chiede di contare denaro appena prelevato, da chi tenta di distrarre durante i pagamenti o da chi propone risarcimenti immediati per presunti danni automobilistici. Allo stesso modo, in casa, è necessario prestare attenzione a falsi tecnici, operatori o benefattori non attesi.

Ruolo delle famiglie e dei vicini – Figli, nipoti e parenti sono chiamati a vigilare e a sensibilizzare gli anziani sui comportamenti da adottare in situazioni dubbie. Anche il buon vicinato può fare la differenza, offrendo ascolto e supporto agli anziani del quartiere e segnalando eventuali situazioni sospette alle autorità.

Indicazioni finali – Non devono mai essere condivise informazioni personali, bancarie o relative all’utenza domestica con sconosciuti. Anche durante interventi tecnici, è consigliabile non restare soli. L’intera operazione rientra ancora nella fase delle indagini preliminari: ogni eventuale responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva

