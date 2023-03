PNRR, il presidente di Regione Liguria Toti incontra il ministro Fitto a Roma

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone hanno incontrato oggi il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto.

«Ringraziamo il ministro Fitto per il confronto, molto costruttivo – spiega il presidente Toti – Durante l’incontro di oggi si è discusso di PNRR e delle novità contenute nel piano REPower UE, per poterne sfruttare al meglio le possibilità per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti e per la realizzazione di filiere di energia pulita, utili in particolare per una regione come la Liguria con il suo sistema portuale sia industriale sia da diporto. Oltre a questo – aggiunge Toti – si è parlato delle nuove opere da finanziare con la nuova programmazione FSC - Fondi per Sviluppo e la Coesione».

«Regione Liguria – conclude il presidente Toti – è una regione che si è confermata capace di utilizzare in fretta e bene tutti fondi a disposizione: ci rivedremo con il ministro Fitto nelle prossime settimane, non appena saranno definite con l’Europa le modifiche relative al PNRR e, dunque, le modalità di utilizzo degli altri fondi di sviluppo».