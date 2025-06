Playout Salernitana-Sampdoria, cosa succede se il Brescia fallisce prima dei ricorsi

Dopo la sentenza di primo grado del Tfn che ha di fatto retrocesso il Brescia in serie C salvando il Frosinone e riportando al playout la Sampdoria contro la Salernitana, ora per la società del presidente Massimo Cellino si è aperta una vera e propria corsa contro il tempo per il passaggio di proprietà e per scongiurare la sparizione delle Rondinelle dal calcio professionistico.

La scadenza per pagare gli stipendi dell’ultima trimestrale, infatti, è il 6 giugno, termine entro cui il club dovrà essere in regola. Ma ad ora non c’è certezza su quel che accadrà. Anzi nei giorni scorsi l'ad del Brescia, Edoardo Cellino, aveva fatto filtrare l'indiscrezione secondo cui le casse societarie sarebbero vuote. Non a caso, prima della vicenda penalizzazione, era in corso una trattativa per il trasferimento della proprietà del Brescia da Massimo Cellino ad Andrea Radrizzani, che già gli era subentrato alla guida del Leeds in Inghilterra. poi il terremoto giudiziario aveva interrotto tutto.

Al Brescia serve qualcuno che immetta gli investimenti necessari in brevissimo tempo. Secondo i colleghi de Il Giornale di Brescia, il termine per rilevare il club potrebbe essere martedì 3 giugno o al massimo mercoledì 4. Altrimenti potrebbe essere troppo tardi per salvare il glorioso club lombardo.

In tal caso ci sarebbero ripercussioni anche sulla vicenda giudiziaria che sta investendo la serie B. Già perché se il Brescia sparisse, automaticamente si risolverebbe anche la questione dei ricorsi, cioé la storia giudiziaria che tiene con il fiato sospeso parte del calcio italiano verrebbe proprio a decadere. E con essa ogni ipotesi di serie B allargata per aggirare il problema del dilatarsi dei tempi. Anzi, non sarebbe nemmeno escluso che il play out tra Sampdoria e Salernitana possa essere anticipato rispetto alle date del 15 (andata a Genova) e del 20 giugno (ritorno a Salerno) ipotizzate dalla Figc.

Resta pendente il ricorso presentato al Collegio di garanzia del Coni dalla Salernitana contro il rinvio del play out con il Frosinone, la discussione è prevista il 10 giugno.

Ancora due, massimo tre giorni e se ne saprà di più. Ma la soluzione del playout Salernitana-Sampdoria appare al momento quella più concreta, più praticabile e anche giuridicamente più solida.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.