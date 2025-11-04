Plastic Free ripulisce Bolzaneto: appuntamento sabato 8 novembre in Piazza Rissotto
di Redazione
Manifestazione di pulizia e sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica
Plastic Free ripulisce Bolzaneto: appuntamento sabato 8 novembre in Piazza Rissotto. In collegamento con Luca Pandimiglio, Simone Italiano, vicerreferente regionale di Plastic Free, invita cittadini e volontari a partecipare all’iniziativa di pulizia e sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica.
