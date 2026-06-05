Placca aterosclerotica, cuore e non solo: focus sulle novità in cardiologia con il professor Italo Porto

Genova ha ospitato l’evento scientifico “Placca Aterosclerotica – Cuore e non solo, Zoom In 2026”, promosso dall’Università di Genova e dall’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, con la responsabilità scientifica dei professori Italo Porto e Rocco Vergallo.

Il congresso ha riunito alcuni dei principali esperti italiani di cardiologia, medicina interna, imaging cardiovascolare e metabolismo per fare il punto sulle più recenti strategie di prevenzione e trattamento della malattia aterosclerotica, ancora oggi la principale causa di infarto, ictus e morte cardiovascolare.

Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove terapie ipolipemizzanti, al ruolo dell’infiammazione, ai farmaci innovativi come GLP-1 agonisti, tirzepatide e inibitori SGLT2, nonché alle più avanzate tecniche di imaging coronarico non invasivo e intravascolare, incluse le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella caratterizzazione della placca aterosclerotica.

«La prevenzione cardiovascolare sta vivendo una fase di profonda trasformazione», ha sottolineato il professor Italo Porto. «Oggi non ci limitiamo più a misurare il colesterolo o a trattare le stenosi coronariche: siamo sempre più in grado di identificare le placche ad alto rischio e intervenire precocemente per prevenire infarti e altre complicanze cardiovascolari».

L’iniziativa ha confermato il ruolo di Genova e del Policlinico San Martino come punto di riferimento nazionale nella ricerca e nell’innovazione cardiovascolare.

Il professor Italo Porto, direttore dell’U.O. Clinica delle Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e UTIC, direttore dell’U.O. Cardiologia e della Scuola di specializzazione in medicina dello sport, è stato ospite di Salute Sanità.

Ecco la video puntata in onda su Telenord e telenord.it













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.