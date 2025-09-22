Pisa, la pedalata dei 300 a sostegno di salute e sostenibilità

Oltre 300 persone tra dipendenti, docenti, ricercatori e studenti degli atenei e centri di ricerca pisani hanno pedalato insieme per le vie del centro storico in occasione del Bike to work day, iniziativa a sostegno di salute e sostenibilità del territorio organizzata da Scuola Normale, Università di Pisa, Scuola Sant'Anna, Cnr e Infn e promossa da 12 anni a livello nazionale da Fiab.

Il raduno - I partecipanti, partendo dalla propria abitazione, si sono ritrovati durante la mattinata in piazza dei Cavalieri e da lì, passando dai lungarni, hanno raggiunto piazza XX settembre, sede del Comune di Pisa che ha patrocinato l'evento, dove sono state accolte dalle autorità locali e dai rappresentanti degli atenei e centri di ricerca.

Gli obiettivi - La giornata, promossa all'interno della Settimana europea della mobilità, "ha l'obiettivo - si evidenzia - di riconoscere l'impegno di chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto per andare al lavoro e di incoraggiare sempre più persone a rinunciare all'uso dell'auto privata quando non indispensabile. Fa parte delle misure intraprese dal gruppo di supporto dei Mobility manager dei vari enti per promuovere il Piano spostamenti casa-lavoro e realizzarne gli obiettivi. Il successo di partecipazione testimonia il comune impegno delle istituzioni accademiche e di ricerca pisane nel favorire una mobilità sostenibile".

