Piove in sala mensa, genitori delle scuole Salgari in protesta con bacinelle e secchielli davanti a Palazzo Tursi

Da circa due settimane mensa e cucina sono chiuse per le infiltrazioni dovute alla pioggia e i bambini delle scuole elementari Salgari di Sampierdarena sono costretti a mangiare in classe: per questo in mattinata un gruppo di genitori ha protestato sotto palazzo Tursi sventolando secchielli e bacinelle, "come quelli che sono stati messi dove mangiavano i nostri figli" ci dice una mamma. "Le tariffe della mensa non sono nemmeno tra le più economiche - racconta Stefano Costa, padre di un bambino di seconda elementare mentre il secondo figlio si iscriverà in prima il prossimo anno -. Il costo del servizio peraltro è rimasto invariato, i bambini continuano ad avere gli stessi pasti". Il Municipio è riuscito a sistemare due prese industriali per far sì che si riuscissero a scaldare i pasti perché "i locali dove lavorano le operatrici della mensa sono diventati inagibili, quindi sono costrette a lavorare in uno spazio non adatto - prosegue Costa -. Abbiamo qualche preoccupazione dal punto di vista igienico ma le operatrici sono sempre state molto professionali".

I genitori hanno raccolto circa 400 firme, non solo tra le famiglie dei 150 bambini iscritti ma anche tra i cittadini del quartiere preoccupati dalle condizioni della scuola. Un gruppo di cinque rappresentanti questa mattina è stato audito dai capigruppo in consiglio comunale per presentare la situazione e cercare di accelerare l'intervento. "Speriamo che il tutto si muova perché vogliamo capire se e quando partiranno i lavori e con quali tempistiche" ha dichiarato a fine incontro Michela Mazzoccoli, una dei rappresentanti dei genitori.

Lavori - Per il momento sono intervenuti solo i tecnici del Municipio Centro Ovest, che hanno rifatto la guaina del tetto. "Siamo intervenuti diverse volte, da 5 anni mettiamo la Salgari in priorità 1 del piano manutenzioni (Poam) ma il Comune non ha mai preso in carico questo lavoro. Questi ritardi hanno fatto sì che dovessimo arrivare ad una nuova chiusura. Serve che il Comune si faccia carico di questo intervento". La Salgari però non è l'unico plesso scolastico ad avere problemi. Il Municipio ha richiesto circa 4,5 milioni di euro di interventi. "Ieri siamo intervenuti alla Cicala e abbiamo un altro intervento sempre nel Poam alla Walt Disney per rifare tutto il cornicione. Abbiamo infiltrazioni in 7-8 scuole più interventi ai cornicioni e altro. È stato interdetto un piano anche all'asilo Lilliput".

