Piogge torrenziali sul Genovesato: frane e torrenti oltre la soglia, miglioramenti in mattinata

La notte appena trascorsa ha visto precipitazioni particolarmente violente nella zona del Genovesato, con effetti significativi anche nell’entroterra del Tigullio. A Favale di Malvaro le frane provocate dalle piogge hanno causato criticità alla viabilità, mentre a Croce di Orero si sono registrati i massimi livelli pluviometrici dopo i dati eccezionali già rilevati ieri pomeriggio a Mele.

Dati pluviometrici record – In circa quattordici ore il temporale autorigenerante v-shape ha fatto segnare intensità orarie superiori ai 100 millimetri in ben sette località. Nel dettaglio: 146,6 mm a Croce Orero, 130,8 a Mele, 112,4 al Turchino, 111,6 a Ellera-Foglietto, 110,4 a Monte Penello, 102,2 a Pian dei Ratti e 101,4 a Montagna nel comune di Quiliano.

Cumulate giornaliere – Le precipitazioni concentrate in poche ore hanno determinato cumulate notevoli sulle 24 ore: 232,6 mm a Monte Penello, 223 mm a Mele, 213,6 a Croce Orero, 194 mm al Turchino, 187,2 a Madonna delle Grazie, 180 mm a Loco Carchelli e 178 mm a Montagna. Valori che riflettono l’intensità e la natura temporalesca dell’evento.

Torrenti sotto pressione – L’abbondanza delle piogge ha causato repentini innalzamenti dei torrenti, con superamento della seconda soglia di guardia nella zona dell’Entella e in val d’Aveto.

Allerta meteo – Dopo una nottata critica, la situazione è migliorata nelle prime ore del mattino in gran parte della Liguria. L’immagine satellitare all’infrarosso delle 7.00 mostra la struttura temporalesca ormai oltre i confini regionali: piogge residue rimangono soltanto nello spezzino. L’allerta gialla per temporali, ancora in vigore sul levante (Zone C ed E), terminerà alle 13.00.

