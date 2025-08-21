Piogge e temporali residui sul Levante, miglioramento in serata in tutta la Liguria

È stata una nuova notte di instabilità sul Levante ligure, con fenomeni intensi progressivamente in esaurimento entro la mattinata. Secondo le previsioni di Arpal, centro meteo della Liguria, la giornata odierna sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi con isolati rovesci al mattino, mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo passaggio perturbato con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Il tempo migliorerà quasi ovunque in serata.

Allerta – Nella giornata di ieri la Liguria è stata interessata da un’allerta arancione su Centro e Levante. Le piogge intense hanno provocato diversi allagamenti e disagi, senza però determinare danni gravi o diffusi.

Temperature – I valori minimi risultano in calo, mentre le massime restano in prevalenza stazionarie sulle zone costiere e in diminuzione nelle aree interne. Sulla costa la massima sarà compresa tra 25 e 27 gradi, con un calo più marcato nell’entroterra fino ai 24 gradi previsti a Cairo Montenotte. Per la giornata di domani è attesa una nuova rimonta termica con temperature in risalita attorno ai 30 gradi.

Umidità – I tassi restano su valori medio-alti, mantenendo una sensazione di clima afoso nonostante il lieve calo termico.

Venti – Al mattino e in serata prevarranno correnti settentrionali, fino a moderate sulle località centrali della regione. Nel corso del pomeriggio sono previste brezze lungo le aree costiere.

Mare – Il moto ondoso sarà mosso in aumento dal pomeriggio, fino a molto mosso con periodo compreso tra 7 e 8 secondi. Nel corso della serata lo Spezzino potrà registrare condizioni localmente agitate.

