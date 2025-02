Pietra Social Tourism, parte il progetto per l'inserimento lavorativo di soggetti delle fasce deboli

Parte il progetto "PST - Pietra Social Tourism". Stamattina, nella sala consiliare “Augusto Rembado” si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto, ammesso al finanziamento di euro 340.371,40 a valere sul bando regionale “Abilità al Plurale 3”, Priorità 3 "Inclusione Sociale" – Ob. Spec. Eso 4.8 del Programma FSE+ Regione Liguria 2021-2027 e finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti fragili, a rischio di marginalità ed esclusione sociale. Partner del progetto sarà Arcadia Cooperativa di Solidarietà Sociale e E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione.

Il contenuto - Destinatari delle azioni saranno 24 persone disoccupate e inoccupate maggiori di 16 anni ricomprese nelle aree della disabilità psichica, fisica e sensoriale e del disagio sociale. Le azioni previste dal progetto sono la formazione, l’attività di orientamento e, soprattutto, le “work experience” nei settori di maggiore spendibilità nell’ambito delle professioni legate al turismo che apriranno anche la possibilità, per alcuni dei partecipanti e in base alla soddisfazione dell’impresa ospitante, di firmare un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Il sindaco De Vincenzi - “E’ un’opportunità davvero significativa che si rivolge alle fasce più deboli e disagiate della nostra comunità. Tra le priorità della nostra amministrazione c’è sicuramente quella di non lasciare indietro nessuno – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - In questi ormai quasi sei anni di lavoro abbiamo cercato di portare avanti il paese, facendolo crescere dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, turistico, commerciale ma, ripeto, senza lasciare indietro nessuno e impegnandoci attivamente e concretamente a inserire chi, per svariati motivi, è rimasto indietro, nel mondo lavorativo. Con questo progetto proseguiamo il lavoro fatto nel nostro scorso mandato amministrativo con il progetto “PSO Pietra Social Outdoor”, convinti di poter dare un contributo concreto a tante persone che vivono o hanno vissuto difficoltà ad acquisire competenze tali che consentano loro di avere possibilità di inserimento lavorativo e sociale. Grazie all’Assessore Pastorino per l’ottimo risultato raggiunto con il finanziamento del progetto da parte di regione Liguria e grazie agli uffici per il grande lavoro fatto”, conclude il sindaco.

L'assessore Pastorino - “Pietra Social Tourist” è un’iniziativa fortemente radicata sul territorio e in continuità con precedente iniziativa “Pietra Social Outdoor”, anch’essa finanziata dal FSE Regione Liguria – dichiara l’Assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino – Come amministrazione siamo impegnati da tempo nel promuovere una innovativa integrazione socio-lavorativa destinata alle fasce della popolazione considerate tradizionalmente deboli. Facendo tesoro delle criticità che si sono manifestate nella precedente esperienza, “Pietra Social Tourism” ha una connotazione più legata al turismo che permette di attivare percorsi di formazione, di work experience e, anche se in minima parte, di inserimento lavorativo in grado di dare una risposta concreta a soggetti che si trovano nelle cosiddette “aree grigie” quindi giovani non scolarizzati o persone che sono uscite dal mondo del lavoro e sono in una fascia di età per la quale non è facile un reinserimento lavorativo".

L'ipotesi - "Pietra Social Tourist è un’occasione di formazione che abbiamo voluto non generica ma “personalizzata” e indirizzata, anche in accordo con la rete delle imprese ospitanti, a fornire strumenti pratici destinati ad espletare professioni più prettamente femminili, come ad esempio cameriera ai piani, o maschili, come tuttofare, manutentore, tutte attività semplici ma che comunque possono offrire una connotazione professionale spendibile sul mercato - continua l’Assessore – Operativamente il progetto ha la durata di due anni (24 mesi) e alternerà la formazione, che si svolgerà nei mesi “fuori stagione” e partirà già a marzo/aprile, e l’esperienza lavorativa durante la stagione estiva, entrambi retribuiti. “Pietra Social Tourism” è anche una importante opportunità, attraverso la creazione della rete di sostegno e garanzia delle associazioni di categoria e delle imprese ospitanti, per consolidare e valorizzare un’esperienza di integrazione e condivisione di buone pratiche efficaci e durature nella risposta ai bisogni della nostra comunità. Ringrazio i partner operativi Arcadia Cooperativa di Solidarietà Sociale e E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione, le associazioni di categoria che hanno aderito con un partenariato di sostegno al progetto dimostrando, una volta di più, la capacità di fare rete e di lavorare in sinergia per il bene della comunità che rappresenta un grande valore aggiunto e, con loro, tutte le imprese ospitanti e, ancora, associandomi al Sindaco, gli uffici comunali per l’impegno profuso”, conclude Pastorino.

L'assessore Rembado - "Con “Pietra Social Tourism” prosegue con soddisfazione un percorso fertile e prezioso già iniziato con la precedente edizione del bando di collaborazione e sinergia tra turismo e sociale – commenta l’Assessore al turismo Daniele Rembado - Attraverso questo progetto perseguiamo una finalità inclusiva decisamente importante ma anche, risvolto altrettanto fondamentale, miriamo a far incontrare domanda e offerta di lavoro per implementare sempre più un’offerta turistica di qualità del nostro territorio. Mi associo ai ringraziamenti del Sindaco e dell’Assessore Pastorino ai partner del progetto, alle associazioni di categoria, alle imprese ospitanti e agli uffici comunali per il grande lavoro fatto “, conclude Rembado.

