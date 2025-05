"Pietra Ligure in Fiore 2025": l’Europa si tinge di petali

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' partito ufficialmente il conto alla rovescia per "Pietra Ligure In Fiore 2025", un evento che si prepara ad essere la manifestazione del settore più importante e più grande d'Europa. Uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione per un evento unico che, ad ogni edizione vede, la partecipazione di migliaia di persone e che sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le vie e le piazze del borgo antico ricoperto da più di 1.200 metri quadrati di tappeti floreali, vere e proprie opere d'arte effimera. Non solo fiori quindi ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.

La manifestazione, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l'Associazione Circolo Giovane Ranzi, la cui tradizione dei maestri infioratori affonda le radici nei primi anni dell'800 con la celebre "Stella di Ranzi" che ogni anno in occasione della festa del Corpus Domini anima la piccola frazione pietrese.

L'evento tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle "infiorate", antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia, creatività e abilità, insieme artigianale e artistica, di diverse comunità italiane ed europee.

La manifestazione - "E' una cosa particolare perché si tratta di fiori lavorati - dichiara il Sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi - quindi sminuzzati e tagliati. Grandi opere d'arte, grandi tappeti, siamo quasi a 1300 metri quadrati di tapeti fioriti, 47 gruppi che partecipano, 13 nazioni più il Messico, quindi insomma è una manifestazione internazionale dai grandi numeri e soprattutto dai grandi impegni che abbiamo messo in campo per riuscire a continuare a fare questa manifestazione, che è quasi unica in Italia."

La manifestazione avrà inizio nella serata di venerdì 23 maggio al Cinema Teatro Comunale Guido Moretti, con il benvenuto alle delegazioni partecipanti e la presentazione dei gruppi. A partire dall'alba di sabato 24 maggio, si entra nel vivo con in maestri infioratori che regaleranno l'emozione di assistere al work in progress della realizzazione delle opere: dalla posa dei bozzetti alla preparazione dei fiori, dalla tracciatura dei bordi alla stesura dei petali per formare i "tappeti" artistici, dall'estensione minima di 18 mg, composti principalmente da fiori freschi, interi o sminuzzati, ma anche da bacche, semi, thé, caffè e farine.

Per tutta la giornata di domenica 25 maggio, poi, si potranno ammirare i "quadri" nella loro compiuta bellezza, osservandoli da lontano, per il colpo d'occhio che offre l'accostamento dei colori tra sfumature e contrasti, e da vicino, per stupirsi della meticolosa precisione della disposizione dei petali che danno forma al disegno.

Novità - "La novità importante quest'anno è la Notte dell'Infiorata - aggiunge Daniele Rembado, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Pietra Ligure - un evento centrale che vuole mettere sotto riflettori la partecipazione di artisti che celebreranno l'arte, la danza aerea, il videomapping, un pianista che illuminerà la piazza con la sua arte. Un evento immersivo che promuove bellezza, arte, e tecnologia."

"Abbiamo 1200 metri quadrati di infiorate - conclude Andrea Bergallo, Consigliere Associazione Infiorate Artistiche "Infioritalia" - 47 città, 14 nazioni rappresentate, ospite d'onore il Messico, possiamo dire che lo slogan di questa manifestazione è dal Baltico all'Atlantico, perché iniziando dall'Estonia, Lituania, quindi fino ad arrivare alla Francia, addirittura anche all'Olanda e poi Spagna, Portogallo e per ultimo la novità assoluta di quest'anno sarà una partecipazione straordinaria di un gruppo inglese del Derbyshire, quindi tutta l'Europa è rappresentata."

I partecipanti - All'edizione 2025 parteciperanno oltre mille maestri infioratori, in rappresentanza di quarantotto città italiane provenienti da undici regioni e quattordici nazioni: Alvarães-VianaDoCastelo (Portogallo), Anyksciai e Nevarenai-Mitkaiciai (Lituania), Offenburg-Bohlsbach (Germania), Mühlenbach (Germania), Châteaumeillant (Francia), Castropol-Bueu (Spagna), Ponteareas (Spagna), Uniejów-Spycimierz (Polonia), Csömör (Ungheria), Eibiswald (Austria), Elva (Estonia) Madona-Arona (Lettonia), Holymoorside (Gran Bretagna), Wormerveer (Paesi Bassi). Ospite d'onore: Uriangato (Messico), sede del prestigioso meeting mondiale delle infiorate Encuentro Internacional de Alfombristas che, ogni anno, si tiene in occasione del famoso Festival dell'Ottava Notte in onore di San Miguel Arcangel.

In contemporanea alla rassegna internazionale, si svolgerà la 4ª edizione del Festival nazionale "Infiorate dei ragazzi" organizzato dall'Associazione Nazionale Infiorate artistiche "Infioritalia" dall'Associazione Nazionale "Città dell'Infiorata" che vedrà la partecipazione di otto gruppi di ragazzi provenienti da tutta l'Italia, con l'obiettivo di stimolare e formare le giovani generazioni nel proseguire l'antica tradizione dei tappeti floreali ed a strutturare un momento di aggregazione giovanile, intorno a questa forma artistica.

Novità dell'edizione 2025 sono le visite guidate alle infiorate, condotte direttamente dai maestri infioratori, che racconteranno le curiosità e i segreti di questa affascinate arte effimera e il Festival della Lavanda, dedicato alla lavanda "Riviera dei Fiori" e "Petrae", con mercatini tematici, esposizioni artigianali e laboratori creativi per tutte le età.

Eventi collaterali - Sono previsti diversi eventi collaterali di intrattenimento per il pubblico, tra cui lo scenografico spettacolo di videomapping sulla facciata della Basilica di San Nicolò, il Festival della Lavanda sul lungomare e il concerto domenica pomeriggio in piazza San Nicolò, con una prestigiosa orchestra sinfonica che suonerà famose colonne sonore e, per tutta la durata della manifestazione, spettacoli itineranti per le vie del centro storico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.