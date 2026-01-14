Pichetto: centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia spente ma disponibili

Le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia non producono attualmente energia, ma restano disponibili a entrare rapidamente in funzione in caso di crisi energetica. Lo ha chiarito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo al question time alla Camera.

Secondo il ministro, i due impianti potrebbero essere riattivati solo «in situazioni di emergenza legate a criticità nell’approvvigionamento del gas naturale», analoghe a quelle vissute nel 2022. Pur avendo allora contribuito alla copertura del fabbisogno energetico nazionale, oggi le centrali a carbone non risultano più economicamente sostenibili, poiché questa forma di generazione non è competitiva rispetto alle altre fonti presenti sul mercato elettrico.

Pichetto ha sottolineato che gli impianti sono fermi da tempo, ma continuano a rispondere a esigenze di sicurezza energetica, alla luce di un contesto geopolitico ancora incerto. Per questo motivo, Brindisi e Civitavecchia restano in un assetto di “riserva fredda”, pronti all’uso solo se strettamente necessario.

Il ministro ha inoltre ribadito l’impegno del Governo a cessare l’utilizzo del carbone per la produzione di energia sul territorio continentale entro il 31 dicembre 2025, come previsto dall’aggiornamento del Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima. Rimarranno operative esclusivamente le centrali a carbone situate in Sardegna.

In prospettiva, Pichetto ha assicurato la disponibilità dell’esecutivo a sostenere percorsi di riqualificazione industriale delle aree di Brindisi e Civitavecchia, valutando anche lo smantellamento degli impianti qualora le condizioni di sicurezza energetica lo consentano. Il processo sarà definito nell’ambito del tavolo già avviato presso il Mimit, che ha dato il via anche alla procedura di nomina di un commissario ad hoc per l’area di Civitavecchia.

