Piccola Italia: batte Israele 5-4 dopo un'altalena di emozioni, la qualificazione resta un rebus

L'Italia va sotto due volte con Israele a Debrecen e teme il peggio, ma finisce in crescendo, si porta in vantaggio di due gol ma spreca tutto nel finale e meno male che ci pensa Tonali a firmare il 5-4. Non è la goleada che ci si aspettava, per ragioni di differenza reti, la situazione resta complicata.

Nello stadio semideserto, con i pochi tifosi azzurri che fischiano l'inno israeliano voltando le spalle al campo durante l'esecuzione, si mette subito male con un'autorete di Locatelli. Pareggia Kean nel finale di tempo, ma in avvio di ripresa un tiro da lontano di Peretz riporta avanti Israele. Pochi secondi dopo passa la paura grazie al secondo gol di Kean. Quindi Politano porta in vantaggio gli azzurri e Raspadori fa poker. Ma nel finale il secondo autogol italiano, stavolta firmato da Bastoni, complica gli ultimi minuti di gioco. Arriva glaciale la doppietta di Peretz che sembra preludere al peggio, ma Tonali trova il 5-4 che porta gli azzurri a un successo emozionante ma tutt'altro che euforizzante.

Cambia poco con questa vittoria, l'Italia dovrà continuare a vincere segnando il più possibile, sperando inoltre che Israele faccia risultato in casa della Norvegia.

