Piano Casa, Scajola apre il tavolo di concertazione: al centro le emergenze abitative

Il 19 gennaio l’Assessore Regionale Marco Scajola ha convocato i soggetti coinvolti per avviare il tavolo di concertazione previsto dal “Piano Casa”. L’incontro ha rappresentato un’occasione per affrontare le emergenze abitative e riportare al centro il tema della casa, da anni trascurato.





Tra le criticità principali: la scarsità di fondi per recuperare gli alloggi sfitti e aumentare così il numero di case popolari disponibili, oggi limitato a 100-150 unità all’anno, mentre sarebbe necessario arrivare almeno a 400. Particolare attenzione anche al sostegno all’affitto per famiglie a basso reddito e alla riduzione dei costi di manutenzione e condominio.





I partecipanti auspicano nuove convocazioni del tavolo per proseguire il lavoro e garantire risposte concrete alle emergenze abitative, soprattutto per le case ERP troppo a lungo trascurate.

