Pianeta Mare Film Lab: a Genova si conclude la prima tappa tra cinema, mare e sostenibilità

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si chiude il Pianeta Mare Film Lab di Genova, un laboratorio creativo per studenti e studentesse under 30 realizzato dal Pianeta Mare Film Festival di Napoli, con il patrocinio ISPRA e il contributo di Film Commission Regione Campania e Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e con il patrocinio di Università di Genova, Genova Blue District e Job Centre Srl, Genova Car Sharing, Posidonia Green Festival, Outdoor Portofino, Alle ortiche APS, Blackwave Surf School.

Il Film Lab si conclude oggi, venerdì 9 maggio 2025, con un evento speciale, il Cinematineé, dedicato alla proiezione dei cortometraggi realizzati dai partecipanti: il premio per il miglior cortometraggio popolare sarà assegnato da Posidonia Green Project e OutBe, mentre il premio Genova Blue District sarà assegnato da una giuria di esperti al miglior cortometraggio ambientale; questo consiste in una residenza artistica durante il Pianeta Mare Film Festival di Napoli, dal 7 all'11 ottobre 2025.

Sempre il 9 maggio, ma nel pomeriggio, attività di citizen science e sport in spiaggia grazie agli artisti attivisti ambientali e campioni sportivi delle squadre di Posidonia Green Festival, OutBe e Outdoor Portofino e Blackwave Surf School.

Opportunità - “L'importanza è la curiosità dei ragazzi che hanno sempre in mano, come tutti noi, il telefono - spiega Max Mizzau Perczel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli - la prima tappa del Giro d'Italia del Pianeta Mare Film Lab è dedicata ai ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni che in quattro giorni hanno l'opportunità, se scelti per merito, di partecipare a una residenza artistica in diverse città italiane. Questa è la prima tappa a Genova con l'Università e altri partner sostenitori, per premiare, tra i nove corti realizzati, quelli che hanno meglio espresso in pochi minuti la sostenibilità, l'amore per il mare e per la biodiversità.”

Il programma - Durante il Cinematinée, nell'Aula Magna dell'Università di Genova, sono stati proiettati i 10 cortometraggi realizzati con gli allievi e le allieve del Film Lab, diretti da Valerio Ferrara, regista 28enne Premio La Cinef al Festival di Cannes, 2 cortometraggi internazionali in concorso al Pianeta Mare Film Festival di Napoli e il cortometraggio "Playground" di Andrea Lamorte e Alessandro Dotti.

“Ci sono stati 20 ragazzi selezionati, che hanno girato per la Liguria e per Genova questa settimana - dichiara Adriana Del Borghi, prorettrice UniGe alla sostenibilità - cercando iniziative che potessero essere raccontate attraverso dei cortometraggi. La prima tappa quest'anno è stata scelta a Genova, proprio per il fatto che il mare unisce queste due grandissime città.

Sostenibilità - Questo è il primo lab cinematografico - aggiunge Del Borghi - di cui viene calcolata l'impronta di carbonio, la carbon footprint, e questa viene fatta da uno spin-off universitario che calcolerà l'impronta ambientale di questo festival. È la prima esperienza in cui dei cortometraggi realizzati con un telefonino consentiranno di avere un risultato artistico di livello molto alto con un'impronta ambientale piccola.”

I migliori corti delle allieve e studenti dei Film Labs delle diverse città saranno poi selezionati per la proiezione al Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli a ottobre e in altri eventi rilevanti, tra i quali gli eventi di Earth Day Italia a Villa Borghese a Roma, presso il David Sassoli Europa Experience e il Pigneto Film Festival.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.