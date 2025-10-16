Piaggio Aerospace torna a volare: due P.180 Avanti EVO venduti a operatore turco

Nuovo successo commerciale per Piaggio Aerospace, che ha firmato un ordine per la vendita di due velivoli P.180 Avanti EVO con un operatore turco. I velivoli saranno utilizzati in configurazione mista, sia come navette executive sia per trasporti sanitari d’emergenza (aeroambulanza), confermando la versatilità della piattaforma.

L’annuncio è stato dato in occasione del NBAA-BACE di Las Vegas, il salone internazionale dedicato all’aviazione d'affari, dove Piaggio Aerospace ha confermato il crescente interesse internazionale per il suo aereo di punta. Si tratta della prima vendita in Turchia per l’Avanti EVO, un segnale importante per l’espansione su nuovi mercati.

“I due aerei saranno configurati per rispondere alla domanda di piattaforme multiruolo, capaci di unire velocità, efficienza e flessibilità operativa”, ha dichiarato l’amministratore delegato Giovanni Tomassini.

Tomassini ha sottolineato come questa commessa rappresenti “una prova tangibile della fiducia dei clienti nei confronti del nostro prodotto e della nostra azienda. Grazie al supporto del nostro nuovo proprietario Baykar, stiamo costruendo un nuovo futuro per Piaggio Aerospace”.

L’Avanti EVO è l’ultima evoluzione del celebre P.180, apprezzato per la sua combinazione di prestazioni elevate, comfort e costi operativi contenuti. L’ordine turco rafforza il rilancio della società, da anni impegnata in un percorso di risanamento e rilancio sul mercato internazionale.

