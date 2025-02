Piaggio Aerospace, oggi il ministro Urso incontra la nuova proprietà turca: sul tavolo incognite e scenari futuri

E' prevista per oggi pomeriggio dalle ore 16 la visita del ministro del Made in Italy Adolfo Urso allo stabilimento di Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga, nel savonese, per un incontro con la nuova proprietà di Baykar, i sindacati e una delegazione di lavoratori del gruppo.

Missione - Un incontro annunciato, in seguito al recente via libera del Ministero per la cessione delle quote dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation al gruppo turco Baykar.

Il piano - La scorsa settimana il ceo del gruppo, Hakan Baykatar, aveva già incontrato le rappresentanze sindacali per annunciare a grandi linee il piano di rilancio industriale per l'azienda: in sintesi, un piano che prevede investimenti per 40 milioni di euro durante l'anno corrente, rilancio della produzione di droni e aerei P180 e zero licenziamenti.

Incognita - Resta un punto interrogativo sul destino di 58 lavoratori: il piano prevede infatti l'assunzione di 680 degli attuali 738 dipendenti. Gli altri rimarrebbero infatti in capo alla struttura commissariale.

Vertenza - La cessione aveva rappresentato una svolta in una vertenza che durava dal dicembre 2018, quando Piaggio Aerospace era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Da allora, la società è stata guidata dai Commissari Straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, che hanno cercato di individuare un acquirente per rilanciare l’azienda

