Piaggio Aerospace: nuovo contratto con GdF per un P180 Avanti EVO

Piaggio Aerospace ha annunciato la firma di un nuovo contratto con la Guardia di Finanza per la fornitura di un velivolo P.180 Avanti EVO, comprensivo di supporto logistico e con la possibilità di estendere l’accordo a ulteriori aeromobili o forniture.

Il nuovo aereo andrà ad ampliare la flotta delle Fiamme Gialle, che attualmente dispone già di due P.180 Avanti II, rafforzando così le capacità di trasporto tattico veloce e aumentando la disponibilità operativa.

“Il P.180 Avanti EVO destinato alla Guardia di Finanza rappresenta un’evoluzione tecnologica del modello Avanti II”, spiega Piaggio Aerospace in una nota. “Oltre a essere più silenzioso e con un minor impatto ambientale, è equipaggiato con sistemi di bordo aggiornati, una porta allargata per facilitare operazioni di trasporto cargo e medico d’urgenza, e serbatoi supplementari che garantiscono maggiore autonomia e flessibilità di missione”.

Il contratto arriva in un momento cruciale per l’azienda, recentemente acquisita dal gruppo turco Baykar, leader mondiale nella produzione di velivoli senza pilota. L’accordo con la Guardia di Finanza conferma la volontà di Piaggio Aerospace di rafforzare la propria presenza nel settore della difesa e del trasporto istituzionale ad alte prestazioni.