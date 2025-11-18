Piaggio Aero: il Fiat G-91T restaurato diventa il nuovo simbolo dello scalo di Villanova

È stato presentato questo pomeriggio all’aeroporto di Villanova d’Albenga il Fiat G-91T completamente ricondizionato, ora nuovo gate guardian dello scalo. Il velivolo è stato riportato al suo splendore originale grazie al lavoro congiunto dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, dei volontari e delle aziende Baykar Piaggio Aerospace e Riviera Airport S.p.A.





Il G-91T, che negli anni Sessanta prestò servizio presso la Scuola Volo Avanzato Aviogetti di Amendola, torna così a rappresentare un simbolo della lunga tradizione aeronautica del Ponente ligure.





«Quella tra Baykar e Riviera Airport è una collaborazione di successo per il restauro di un mezzo particolarmente rappresentativo dell’aeroporto di Villanova», ha dichiarato l’assessore regionale alle Aree di Crisi complessa, Paolo Ripamonti. «L’area dedicata all’aerospace sta finalmente ritrovando vitalità con l’arrivo di Baykar sul sito Piaggio e con gli investimenti di Riviera Airport. Regione Liguria segue con grande attenzione questo percorso affinché un’infrastruttura così importante per il territorio possa crescere e svilupparsi nel migliore dei modi».

