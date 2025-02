Piacenza: laurea honoris causa in Composizione a Donato Renzetti, direttore emerito Carlo Felice

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza ha conferito a Donato Renzetti – Direttore emerito dell’Opera Carlo Felice – la Laurea Honoris Causa in Composizione. Per questo importante traguardo il Sovrintendente Claudio Orazi, tutti i lavoratori del Teatro e il Consiglio d’Indirizzo dell'Opera Carlo Felice esprimono le più vive felicitazioni al Maestro.

Il profilo - Prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra, il Maestro Renzetti (foto gentilmente concessa da Marcello Orselli) aveva intrapreso gli studi di Composizione al Conservatorio di Milano con Bruno Bettinelli. Il titolo onorifico celebra la sua carriera sempre orientata alla valorizzazione di un ampio repertorio musicale e la preziosa attività di formazione di giovani direttori d’orchestra, con un approccio fondato sull’analisi e sullo studio della composizione. In tale occasione, il Maestro ha tenuto una lectio magistralis dirigendo l’esordio dell’Orchestra Sinfonica “Antonio Votto” del Conservatorio, con un programma dedicato a Ludwig van Beethoven e a Felix Mendelssohn.

Ricordi - "Al Conservatorio Nicolini venni, nel 1980, come docente di Esercitazioni orchestrali. Di quella classe di giovanissimi, oggi ritrovo donne e uomini, professoresse e professori, con negli occhi la medesima luce e la medesima passione. Ai ricordi ed all’onore, aggiungo il privilegio di eseguire la mia lectio magistralis con l’Orchestra “Antonino Votto”. Da sempre ritengo le giovani orchestre un investimento etico e morale, del resto io stesso le ho sostenute e continuo a sostenerle, basti pensare all’attuale esperienza dell’Accademia di Saluzzo a me intitolata. Dobbiamo farlo, per permettere che il patrimonio musicale mondiale possa essere trasmesso alle generazioni successive. Dobbiamo farlo come testimoni credibili, per questo in quasi 40 anni di insegnamento ricordo sempre ai miei allievi la prima regola per diventare direttori d’orchestra: studiare e conoscere la composizione. La Laurea Honoris Causa in Composizione è oggi per me il sigillo di una vita passata sul podio e completa una esperienza che mi vede ancora perseguire gli alti valori di educazione e formazione al contenuto espressivo della musica».

Passato e futuro - Donato Renzetti è Direttore emerito dell’Opera Carlo Felice dal 2022, da allora è stato è stato un prezioso punto di riferimento per le maestranze del Teatro, con le quali si è instaurato un rapporto solido e continuativo. Tra gli ultimi impegni, nel mese di febbraio Renzetti ha diretto i concerti Racconti sinfonici e Brahms e Šostakovič nell’ambito della Stagione Sinfonica del Teatro e le quattro recite del dramma storico Andrea Chénier di Umberto Giordano, sesto titolo della Stagione Lirica e Balletto. Nei mesi a venire, il Maestro tornerà sul podio genovese per dirigere l’Opéra-comique Carmen di George Bizet (da venerdì 16 a domenica 25 maggio 2025), e i concerti sinfonici Casella e Čajkovskij (giovedì 22 maggio 2025) e Fin de siècle (giovedì 19 giugno 2025).

