Peste suina, salvi in extremis i maiali di Campo Ligure

di Redazione

Proprio quando stavano per essere fatti salire sul camion che li avrebbe portati al macello, è arrivato lo stop da parte del Tar

Salvi in extremis gi sessanta maiali della fattoria Tresgal di Campo Ligure che oggi sarebbero dovuti essere macellati in vistù delle nuove disposizioni imposte per evitare il propagarsi della peste suina.

Proprio quando stavano per essere fatti salire sul camion che li avrebbe portati al macello, è arrivato lo stop da parte del Tar al quale si era rivolto la titolare dell'azienda.

La Regione Liguria ha imposto una vera e propria uccisione di massa di maiali e cinghiali in nome del contenimento della peste suina africana. Tramite la recente ordinanza infatti, è stato disposto nei territori colpiti dal morbo, ovvero le province di Savona e Genova, l’immediato abbattimento di suini e cinghiali allo stato brado o semibrado. Ma il tar ha dato ragione a Paola Righeschi, titolare di Tresgal di Campo Ligure per cui i maiali allevati dentro la sua proprietà non devo essere uccisi.