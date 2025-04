Genova, dal 24 al 27 aprile la prima edizione della Municips League di calciobalilla

GENOVA - Dopo il grande successo della European Champions League inserita nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, torna sotto la Lanterna l’appuntamento con il calciobalilla. Tutto pronto per il debutto della Municips League, la prima competizione studiata e ideata appositamente per la città di Genova, in programma in piazza Rossetti dal 24 al 27 aprile. La partecipazione è totalmente gratuita e rivolta a tutta la cittadinanza che potrà iscriversi, con indicazione del Municipio per cui vorrà competere, inviando una mail all’indirizzo calcioballilla@federazionefigest.it e/o contattando il numero 334-8017150.

Particolarità di questa competizione, l’utilizzo di un maxi calcio balilla 11 vs 11, in cui si gioca con 9 palline in campo e si vince la partita al raggiungimento di 5 goal. «La Municips League è un format innovativo pensato insieme alla FIGeST per la nostra città e che ripercorre le orme della European Champions League ospitata durante Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – afferma l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Invito tutti i genovesi ad iscriversi, formare la propria squadra e scendere in campo per portare il proprio Municipio ad aggiudicarsi il titolo. Ho avuto il piacere di poter provare il maxi-tavolo proprio in occasione della Champions League e sono sicura che saprà stupirvi. Ci apprestiamo a vivere quattro giornate entusiasmanti per una disciplina iconica, capace di unire differenti generazioni, e che affonda le sue radici italiane proprio nella nostra città».

«La Municips League rappresenta un’importante occasione per promuovere il calciobalilla come sport inclusivo e aggregante. Grazie al Maxi Calciobalilla 11 vs 11, l’evento si trasforma in un momento di condivisione e divertimento che coinvolge l’intera comunità – sottolinea il responsabile del settore calciobalilla di FIGeST, Nicola Colacicco - Siamo orgogliosi di portare questa manifestazione a Genova, una città che ha sempre dimostrato grande attenzione verso lo sport e il gioco come strumenti di socializzazione».

IL PROGRAMMA Giovedì 24 aprile dalle ore 19 partita inaugurale della Municips League con le istituzioni, a seguire il via alla competizione. Venerdì 25 aprile, dalle ore 9, "Un Goal Insieme", attività promozionale dedicata agli oratori del territorio e alla cittadinanza. Sabato 26 aprile, dalle ore 10 alle 13, gioco libero con biliardini a disposizione di chi vorrà avvicinarsi alla disciplina del calcio balilla. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18.30, tornei promozionali di calcio balilla classico 2 vs 2 per Under 14 e Adulti. Domenica 27 aprile, dalle ore 10.30 alle 13, gioco libero e, a partire dalle ore 15, fasi finali del torneo Maxi Calciobalilla 11 vs 11 Municips League.

La Municips League, promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Genova e realizzata in collaborazione con la FIGeST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, è inserita nel palinsesto delle iniziative “Intorno a Euroflora”.

