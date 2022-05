Peste suina, due nuovi casi in provincia di Genova

di Edoardo Cozza

Sono stati accertati a Campo Ligure e Mignanego dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta: il totale arriva a 119

Due nuovi casi di Peste suina africana in Liguria, a Campo Ligure e Mignanego, in provincia di Genova. Li ha accertati, analizzando i campioni biologici di cinghiali morti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta.

Con l'ultimo aggiornamento, pubblicato oggi, le positività al virus da inizio emergenza in Piemonte e Liguria diventano 119. Per Campo Ligure si tratta dell'undicesimo caso da fine dicembre, per Mignanego del settimo. Finora i cinghiali affetti da virus sono stati trovati, nelle due regioni, nel territorio di 28 Comuni, tutti compresi nell'area infetta.