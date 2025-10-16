Pesca del bianchetto, apertura dell’UE alla Liguria: “Primo passo verso la riapertura”

Nuovi spiragli per il futuro della pesca del bianchetto in Liguria. Una delegazione della Regione Liguria ha incontrato a Bruxelles il Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadīs, ottenendo una prima apertura concreta alle richieste del territorio per il ripristino controllato della pesca di questa risorsa ittica, vietata dal 2010.

La missione istituzionale, guidata dal vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Pesca, Alessandro Piana, ha presentato il “Piano di gestione delle pesche speciali”, elaborato su base scientifica e già validato nel 2023 dal Comitato tecnico scientifico ed economico per la pesca (CSTEP).

Accanto a Piana erano presenti il Capo di Gabinetto della Presidenza regionale Massimiliano Nannini, i dirigenti regionali del settore pesca, i rappresentanti del GAL FISH Liguria e delle principali associazioni di categoria: Coldiretti Impresa Pesca, Confcooperative FedAgriPesca Liguria e Legacoop Dipartimento Pesca Liguria, con la partecipazione di Daniela Borriello, Augusto Comes e Lara Servetti.

Durante il confronto, il Commissario Kadīs ha manifestato disponibilità ad avviare un’analisi giuridica approfondita presso il dipartimento legale della Commissione europea per valutare possibili margini di riapertura del periodo di pesca del bianchetto. “Abbiamo portato con forza la voce della Liguria a Bruxelles – ha dichiarato Piana – illustrando un piano costruito su monitoraggi pluriennali e solide basi scientifiche. La disponibilità della Commissione rappresenta un passo importante verso il riconoscimento del valore economico, culturale e gastronomico di questa tradizione per la nostra regione”.

Il vicepresidente ha espresso ottimismo sull’esito del confronto, auspicando che il lavoro con l’UE possa restituire alle marinerie liguri una risorsa storica di grande importanza, soprattutto nel periodo invernale, quando la pesca del bianchetto rappresentava un’integrazione economica cruciale per molte famiglie

