Perfect Life Choir brilla in Danimarca: argento per il coro genovese agli European Choir Games

Prestigioso riconoscimento internazionale per il Perfect Life Choir, il coro di giovani ragazze genovesi diretto da Filippo Finotti, che ha rappresentato l’Italia agli European Choir Games and Grand Prix of Nations, svoltisi ad Aarhus, in Danimarca.

L’edizione 2025 della manifestazione corale ha visto la partecipazione di 134 cori provenienti da tutto il mondo, suddivisi in diverse categorie e ospitati in alcuni dei teatri più importanti della città danese. Il Perfect Life Choir ha gareggiato nella sezione dedicata a cori “pop, jazz e show”, distinguendosi per qualità artistica e originalità.

Durante la Open Competition, il coro genovese ha raggiunto il livello “Gold”, un traguardo significativo che testimonia l’alto livello tecnico e interpretativo. Nella fase successiva, la Champions Competition, il gruppo ha conquistato la medaglia d’argento, confermandosi tra le eccellenze internazionali della categoria.

Non solo competizione: le giovani coriste sono state protagoniste anche nel gran finale dell’evento, andato in scena domenica 6 luglio. Insieme ad altri otto cori stranieri, per un totale di oltre 200 voci sul palco, il Perfect Life Choir ha partecipato all’evento conclusivo dei giochi, offrendo al pubblico una serata musicale di grande intensità emotiva e artistica.

Un’esperienza indimenticabile che non solo valorizza il talento delle ragazze e del loro direttore Filippo Finotti, ma porta anche un pezzo di Genova e dell’Italia in uno dei palcoscenici più importanti del panorama corale internazionale.

