“Per favore… non chiamatemi PR”: Roberto Stasio racconta quarant’anni di comunicazione tra ironia, relazioni e umanità
di R.S.
“La comunicazione non si misura in numeri, ma in relazioni: quelle che ti fanno alzare il telefono anche solo per chiedere come va"
Un viaggio nella comunicazione vissuta come arte dell’ascolto e delle relazioni umane, più che come mestiere tecnico o strategia di marketing. È questo il cuore di “Per favore… non chiamatemi PR” (Sagep Editore), il libro di Roberto Stasio che sarà presentato giovedì 6 novembre alle 17.30 nel teatrino di Casa Luzzati a Palazzo Ducale.
Nel volume, Stasio — protagonista di oltre quarant’anni di comunicazione e per lungo tempo partner di Barabino & Partners — raccoglie aneddoti, incontri, curiosità e riflessioni che attraversano decenni di campagne, progetti e relazioni professionali. Ma al centro del racconto non ci sono i risultati, bensì le persone. “La comunicazione – scrive l’autore – non si misura in numeri, ma in relazioni: quelle che ti fanno alzare il telefono anche solo per chiedere come va.”
Alla presentazione interverranno Sara Armella, presidente della Fondazione Palazzo Ducale, Francesco Ferrari, caporedattore centrale de Il Secolo XIX, Filippo Nani, presidente FERPI, e Ilaria Schelotto, partner Barabino & Partners. Porterà la sua testimonianza anche Marta Olla della Comunità di Sant’Egidio.
Nella prefazione del libro, Ferrari ricorda come “la comunicazione aziendale — oggi tutta algoritmi, slide, brand identity — non molto tempo fa era fatta di nomi e cognomi, di telefonate per il piacere di parlare, non per calendarizzare un brief. Creava storie, affinità e, quando succedeva, amicizie”.
L’incontro, oltre a essere un’occasione di dialogo sul valore umano della comunicazione, assume anche un significato solidale: il ricavato delle vendite sarà devoluto interamente al progetto “Scuola della Pace” della Comunità di Sant’Egidio, che offre sostegno e spazi educativi ai bambini in situazioni di fragilità.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Quando il destino suona a quattro archi: a Telenord la storia delle Alter Echo, nate grazie all’amore (e agli ex mariti)
04/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Carlo Felice, da buco nero a simbolo di rinascita: a Telenord la storia del teatro lirico genovese
03/11/2025
di Paolo Zerbini
“Stringi la mano a Gigio”: Gianluca Messineo presenta il suo libro a Telenord
01/11/2025
di Anna Li Vigni - Carlotta Nicoletti
Letteratura: addio a Francesca Duranti, scrittrice genovese che raccontò il disincanto della borghesia
01/11/2025
di Stefano Rissetto
Genova a passo di danza: a Telenord Matteo Addino, protagonista di 'Ballando con le stelle'
30/10/2025
di Anna Li Vigni - Roberto Rasia