Pentema celebra trent'anni di presepe: la visita della sindaca di Genova Silvia Salis

di Luca Pandimiglio

Oltre cento statue a grandezza naturale, realizzate con cura e passione dai volontari e dagli abitanti del paese

Questa mattina la sindaca della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha visitato il tradizionale presepe di Pentema, che quest’anno festeggia trent’anni ed è diventato una delle rappresentazioni della Natività più suggestive e identitarie di tutto il territorio genovese.

Durante la visita, la sindaca ha potuto ammirare le tante scene che animano il borgo, con oltre cento statue a grandezza naturale, realizzate con cura e passione dai volontari e dagli abitanti del paese, che ogni anno trasformano Pentema in un Presepe a cielo aperto, capace di richiamare migliaia di visitatori.

«Il presepe di Pentema è un patrimonio culturale e umano straordinario – commenta la sindaca Silvia Salis un esempio concreto di come le tradizioni, il volontariato e l’amore per il territorio possano diventare un valore condiviso per tutta la città metropolitana. Custodire e valorizzare realtà come questa significa rafforzare l’identità di Genova e delle sue vallate».

La sindaca ha ringraziato i volontari e la comunità locale per l’impegno costante nella tutela di una tradizione che unisce memoria, cultura e accoglienza, sottolineando l’importanza di sostenere i borghi e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo culturale e turistico del territorio.



