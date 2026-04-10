Pensiline fotovoltaiche: i parcheggi diventano mini centrali di energia solare

Le pensiline per auto possono diventare una fonte di energia pulita grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici, trasformando i parcheggi in piccole centrali solari a costo e impatto ambientale ridotti.

La società Solarport ha lanciato la serie PowerPark Pro, una gamma di pensiline solari progettate per adattarsi a diversi contesti e massimizzare la produzione di energia. I quattro modelli (M, R, G e D) variano per inclinazione e orientamento: alcune sono ottimizzate per spazi ridotti, altre per layout complessi o per esposizioni specifiche come sud o est-ovest.

Realizzate in acciaio e materiali resistenti, queste strutture puntano a rendere più semplice e diffusa l’installazione del fotovoltaico in ambito commerciale e industriale, contribuendo alla transizione energetica e agli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Soluzioni simili sono in fase di sviluppo anche nel mondo della ricerca, come nel caso dell’Università di Pisa, che ha sperimentato tecnologie per produrre energia solare usando materiali riciclati e concentratori luminescenti integrabili in superfici trasparenti.

Queste innovazioni mostrano come infrastrutture quotidiane, come i parcheggi, possano essere ripensate per produrre energia rinnovabile su larga scala.

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