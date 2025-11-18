Pegli, via libera all’iter per il porticciolo: lavori in partenza nei primi mesi del 2026

Si avvicina l’avvio dei lavori per la riqualificazione del porticciolo di Genova Pegli: l’iter urbanistico-edilizio del progetto è stato completato, un importante passo avanti per la realizzazione dell'opera. Ad annunciare il completamento è stata l’assessora comunale all’Urbanistica Francesca Coppola durante il consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione del consigliere Mauro Avvenente.

Il progetto, che prevede nuovi posti barca e opere di collegamento tra Pegli e Pra’, ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale dopo la conclusione della valutazione di impatto ambientale. Ora si attende il rilascio della concessione demaniale da parte dell’Autorità portuale, che ha già espresso parere favorevole e dovrà ultimare le valutazioni per i titoli autorizzativi.

Entro tre mesi dalla chiusura della conferenza dei servizi dovrà essere presentato il progetto esecutivo, con l’obiettivo di avviare il cantiere nei primi mesi del prossimo anno. L’assessora Coppola ha sottolineato che tutte le prescrizioni, compresi i rilievi paesaggistici della soprintendenza, sono state recepite: previste nuove alberature, modificate anche nelle tipologie secondo le richieste tecniche.

Tra gli elementi centrali del progetto figura inoltre la compatibilità del nuovo porticciolo con il sistema di trasporto pubblico, che potrebbe includere un sottopasso collegato alla futura stazione ferroviaria Pegli-Lido. Per questa infrastruttura sarà necessario valutare anche il rischio di esondabilità del Rio Grillè, come indicato dalla Regione.