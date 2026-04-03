Pegli, riapre il voltino, Bordilli e Bevilacqua: "Decisivo il ruolo della Lega e dei cittadini"
di R.S.
"Ringraziamo i cittadini che hanno chiesto con forza la riapertura del Voltino. Se oggi c’è una svolta, è solo grazie alla mobilitazione di residenti e Lega"
Dopo mesi di chiusura e disagi, il Voltino di Pegli è finalmente stato riaperto. A sottolineare il ruolo decisivo dei cittadini e della Lega sono i consiglieri comunali e municipali del partito, Bordilli e Bevilacqua, che dichiarano: “Ringraziamo i tanti cittadini che hanno chiesto con forza la riapertura del Voltino e denunciato l’inadempienza del Comune. Se oggi c’è una svolta, è solo grazie alla mobilitazione dei residenti e alle pressioni della Lega”.
Secondo i rappresentanti del partito, Pegli è stata a lungo lasciata in uno stallo “inaccettabile”, con ritardi, silenzi e gravi disagi per cittadini, viabilità e attività commerciali. “Il Comune è arrivato tardi – aggiungono – senza la determinazione dei cittadini e l’azione della Lega in Consiglio comunale, nulla si sarebbe mosso”.
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