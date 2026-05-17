Pegli ospita il raduno dei mitici motorini “Ciao”: colore, passione e nostalgia

Nel quartiere di Pegli si svolge domenica 17 maggio un vivace raduno dedicato ai leggendari motorini Piaggio Ciao, simbolo di intere generazioni. Appassionati e curiosi si sono ritrovati per ammirare modelli restaurati, personalizzati e perfettamente conservati.

L’evento ha attirato partecipanti da diverse città, creando un’atmosfera di festa: motori, musica e racconti legati agli anni passati. Il raduno rappresenta anche un’occasione per valorizzare la passione per i veicoli storici e la cultura dei due ruote italiani.

Tra sfilate e momenti conviviali, il Ciao continua ancora oggi a unire persone di tutte le età grazie al suo stile semplice e intramontabile.

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