Leone XIV 'sbarca' su TikTok dopo l'incontro con i cresimandi genovesi e il prete-influencer don Fiscer

Un incontro ufficiale trasformato in fenomeno social. Durante un’udienza in Vaticano con oltre 600 giovani della diocesi di Genova, Papa Leone XIV ha sorpreso tutti facendo il celebre gesto “six-seven”, ormai diffusissimo tra adolescenti e creator online.

A coinvolgere il Pontefice è stato don Roberto Fiscer, sacerdote molto seguito sui social (accanto a Leone XIV nella foto da profilo Instagram Pontifex), che ha invitato il Papa a imitare il movimento reso popolare dai video del rapper Skrilla: mani che oscillano verso l’alto e il basso come i piatti di una bilancia. Un gesto senza un significato preciso, ma diventato simbolo di ironia e appartenenza tra i più giovani.

La scena è stata immediatamente ripresa dagli smartphone presenti e condivisa online, trasformando Leone XIV in protagonista di meme, reel e clip virali nel giro di poche ore.

L’incontro era dedicato ai ragazzi che stanno per ricevere la cresima o l’hanno appena celebrata. Nel suo discorso, il Papa ha lanciato un messaggio diretto e semplice: “Non sparite dopo la cresima. Continuate a vivere la fede, tornate in parrocchia: ci sono attività, occasioni di crescita e soprattutto una comunità che vi aspetta.”

Al pellegrinaggio romano hanno preso parte anche l’arcivescovo di Genova Marco Tasca e circa 150 accompagnatori tra sacerdoti, catechisti e familiari.

Durante l’incontro, Leone XIV ha inoltre ricordato il suo legame con Manesseno, località di Sant'Olcese, dove era stato pochi mesi prima del Conclave per una visita alla festa patronale. Un dettaglio che ha rafforzato ulteriormente il clima informale e affettuoso dell’udienza con i giovani genovesi.