Leone XIV 'sbarca' su TikTok dopo l'incontro con i cresimandi genovesi e il prete-influencer don Fiscer
di R.S.
1 min, 23 sec
Papa Prevost ha sorpreso tutti facendo il celebre gesto “six-seven”, ormai diffusissimo tra adolescenti e creator online
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