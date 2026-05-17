Maldive, interviene team specializzato in salvataggi subacquei. Ancora nessuna traccia dei quattro corpi

"Proseguono le ricerche dei corpi dei quattro sub italiani. Finora non sono stati recuperati corpi nelle prime due camere della grotta già esplorate dai soccorritori. Resta da perlustrare la terza camera". Lo scrive su X Ahmed Unaish, reporter del media locale maldiviano Eki.mv, in merito alle operazioni di recupero dei quattro subacquei italiani scomparsi nel corso di un'immersione ad Alimathà.

Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà domani alle Maldive, sul posto dell'incidente costato la vita a cinque italiani. Lo riferisce all'ANSA l'avvocato Antonello Riccio, legale che insieme al collega Gianluigi Dell'Acqua assiste la famiglia del trentenne di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) morto durante l'immersione alle Maldive.



"Abbiamo saputo dall'ambasciata di Colombo, che si è messa in contatto diretto con la famiglia Gualtieri - dice Riccio - che domani arriverà sul posto un team altamente specializzato inviato in collaborazione con Dan Europe, la compagnia assicurativa specializzata in attività subacquee con la quale anche lo stesso Federico aveva una polizza assicurativa".

Dan Europe, la compagnia assicurativa specializzata in attività subacquee con la quale anche Federico Gualtieri aveva una polizza assicurativa, ha confermato ufficialmente che sta inviando un team altamente specializzato nelle operazioni di recupero. "Meteo permettendo - ha detto una fonte della compagnia - le operazioni di rescue inizieranno lunedì mattina".

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