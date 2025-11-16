Pegli, frana in via Nicoloso da Recco: le immagini dell'intervento di Aster

Le squadre comunali sono impegnate da ore in una serie di interventi urgenti per fronteggiare i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito Genova, con frane, cedimenti e alberature pericolanti in diverse zone della città.

La frana – L’area più colpita è via Niccolosio da Recco, dove tecnici e operai hanno lavorato per tutta la notte alla rimozione dei detriti provocati da una frana. Oltre 150 metri cubi di terra e pietre sono stati sgomberati in poche ore per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e consentire la riapertura della strada.

Altre zone – Numerosi gli interventi anche in altre aree del territorio. In via Calda è stato messo in sicurezza un tratto interessato dal cedimento di un muro, mentre il pronto intervento ha operato ininterrottamente su più fronti per gestire le situazioni considerate più critiche.

Aree verdi – Il settore verde del Comune è attivo su tutto il territorio cittadino. Le squadre stanno monitorando e mettendo in sicurezza le alberature danneggiate dal maltempo, con operazioni particolarmente delicate in via Martiri e, nella mattinata di oggi, in via della Pineta, dove una grande pianta in bilico sulla carreggiata ha richiesto un intervento urgente. Nelle foto l’intervento durato tutta la notte in via Niccolosio da Recco

