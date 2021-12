Pegli, cinghiale bloccato in un cortile: un ferito nella notte

di Alessandro Bacci

Nel tentativo di catturare l'animale, l'ungulato è caduto da un muraglione dopo aver devastato l'area

Un cinghiale ha tenuto sveglio l'intero quartiere di Pegli nella notte. L'animale, dopo una scorribanda nella zona, si è introdotto nel cortile di una condominio in via Salgari. Una persona ha avuto un contatto ravvicinato con l'animale ed è rimasta lievemente ferita. L'uomo è stato portato in codice verde all'ospedale Evangelico di Voltri.

Gli abitanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. Nel tentativo di catturare l'animale, il cinghiale è caduto da un muraglione dopo aver devastato l'area. Fortunatamente l'ungulato è rimasto indenne nonostante la caduta rimanendo bloccato in un giardin. Questa mattina interverrà la Vigilanza Regionale per sedarlo e trasportarlo in un altro luogo.